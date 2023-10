Hija de Sebastián Ramírez sin filtro sobre su relación: “Me invitó a una viaje a la...”

El participante de Gran Hermano, Sebastián Ramírez, ha sido señalado como “papito corazón”, por la relación casi nula que tiene con su hija Matilda, con la actriz Valentina Saini.

De hecho, Daniela Castro- participante de Tierra Brava- increpó a su compañera Camila Campos, por haber sido pareja de tantos años de Ramírez, teniendo en cuenta estos antecedentes.

LEE MÁS: Madre de hija de Sebastián Ramírez lo acusa de violencia psicológica: “Estuve escuchando frases ‘eres mala actriz’, ‘con una hija nadie te pescará’”

Al respecto, Saini y su hija, que en TikTok crearon los personajes de Ruth y Aurora y así respondieron una pregunta de sus seguidores.

“Aurorita, tienes relación con tu padre? Saludos lindas”, le consultaron, y esta fue la respuesta:

“Una linda relación, lo quiero caleta. Hoy día me llevó a tomar helado, me compró un Kriko, me llevó a comer sushi, mi comida favorita, después fuimos a comprar gomitas, fuimos a darle comidita a las palomas, pancito, después me llevó al trampolín park también y el otro día me llevó a la piscina cuando hizo calor”, comentó entre risas.

El video no llegó hasta ahí, porque termina: “y también me invitó a una viaje…”

“¿Dónde te invitó?”, le preguntó su madre.

“A la ctm”, respondió la niña.