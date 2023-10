“Una de las cosas que más duele...”: JP Cretton publicó sensible video sobre estado anímico

El animador de “Podemos Hablar”, Jean Philippe Cretton, compartió un íntimo video contando entre lágrimas la angustia que siente producto de la depresión, tal como lo adelantó previamente cuando reveló que estaba pasando por “días difíciles”.

En esta ocasión, habló a la cámara, dando cuenta del dolor interno que siente

“Hoy es de esos días difíciles y aquí es cuando mis cercanos, mis amigos, mi familia me retan, me dicen ‘por qué tenís que hacer videos, mostrándote así tan débil’. Pero a veces siento que hablándole a una cámara se me alivia un poco todo”, reveló.

[ Esposo de Kenita Larraín explicó los motivos de su distancia con la fama: “El mundo de las cámaras no es lo mío” ]

JP Cretton compartió difícil momento personal

“Igual siento que me han tocado hueas medias difíciles de vivir ahora último y no sé si por la misma depre, no las sé llevar bien. Pero bueno ahora tengo que grabar PH así que cambiar el switch y hacerlo lo mejor que se pueda”.

Posteriormente, en otro registro en absoluta oscuridad, reveló llorando que “una de las cosas que más duele, cuando uno es así como es, es que te digan que ‘te hacís la víctima’. Y no hago estos videos por hacerme la víctima. Hago estos videos para darme fuerza y porque confío que en algún momento voy a estar mejor”.

Finalmente, reveló que su objetivo es poder ayudar a la gente que pasa por la misma situación.

“Cuando esté mejor, quiero ser una ayuda para muchas personas. Creo que si la vida me puso en el rol de las comunicaciones es por algo y yo comunico así, con mis canciones, mis dibujos, los programas que hago. Y me gustaría con eso poder ayudar. Y confío que voy a estar mejor y voy a ayudar”.