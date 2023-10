“Yo les prometí que no las iba a votar y ellas a mí”: Rai aseguró que se sintió decepcionado de Cony y Pincoya tras conocer sus votos en “Gran Hermano”

Raimundo Cerda estuvo como invitado en el estudio de “Gran Hermano” tras convertirse en el último eliminado del reality de Chilevisión.

En el programa prime, el exjugador repasó lo que su relación con la “Familia Lulo”, integrada por Jennifer Galvarini (Pincoya), Constanza Capelli y Francisco Arenas, aunque con este personaje no alcanzó a compartir mucho.

En este contexto, es donde Rai contó que inició su relación con las dos mujeres gracias a Sebastián, quien en ese momento se juntaba con las participantes.

Aunque tras la salida de Ramírez, la relación entre los tres se comenzó a dar. “Empezamos a armar una relación muy bonita. Harta risa con la Pincoya y con la Cony también fuimos súper amigos, y yo no quería que pasara otra cosa”, aclaró.

“Eso te quería preguntar, o sea tú nunca quisiste que eso avanzara a una relación?”, le consultó Diana Bolocco.

A lo que Raimundo respondió: “En un minuto lo habíamos conversado y ella me dijo, mucho, que al final las relaciones dentro pueden terminar muy mal y que me quería cuidar como amigo”.

Los votos de la “Familia Lulo”

Posteriormente, Fran García-Huidobro le dio la noticia: “Seré yo la que te informe que te fuiste por los votos de la Pincoya y de la Cony, que sintieron una alta traición cuando tú votaste para que entrara de nuevo Sebastián, sabiendo que eso podía desestabilizar a Cony. Esa es la razón por la cual te fuiste a placa”.

“Fue súper decepcionante, porque con ellas habíamos conversado desde un inicio que íbamos a tener una buena relación siempre y que no nos íbamos a votar hasta ver sí llegábamos a alguna final”, confesó Cerda.

Asimismo, Raimundo aseguró que “yo les prometí que no las iba a votar y ellas a mí, y yo me mantuve en esa línea”.

“¿Pero tú no sentiste que votar por Sebastián era una traición hacía ellas?”, le preguntó la animadora del programa.

“No, porque siento que el voto del repechaje es totalmente distinto al de una placa. No siento que estoy traicionando a ellas porque puedo tener otros amigos también. No fue para directamente hacerles daño a ellas, y eso lo conversamos en un minuto. Le dije ‘sea quién sea que entre, quiero que sepas que estaré ahí para apoyarte o por si necesitas algo; y si tú no lo quieres, bueno... está bien, te entiendo’”, recordó el último eliminado de “Gran Hermano”.