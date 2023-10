Koke Santa Ana acusa feroz desaire del área dramática de Mega: “Traté de entrar y me cortaron el teléfono”

En “La Pregunta Sin Culpa”, una de las secciones estrella del programa, Fran Sfeir le mostró a Koke Santa Ana una pequeña aparición en la teleserie “Viuda Alegre” de TVN en el año 2008.

Ahí, vino el momento de la verdad y la encargada de hacer la pregunta al hueso fue Daniela Urrizola, la otra invitada: “¿por qué nunca te hemos visto en un papel principal en una teleserie?, ¿no te gusta o no te han llamado?”, consultó la animadora de Mega.

“No puedo responder esa pregunta porque me voy a echar encima como a ocho personas”, respondió lúdico el actor. “Hay gente que decide y define qué tipo de persona y qué estereotipo también sirve para la TV”, abriendo de inmediato la duda sobre el foco de su crítica. “Por eso es bueno que usted salga de la actriz y el actor convencional”, agregó Koke, hablándole a alguien sin decir su nombre.

“Pero sé más honesto”, le insistió Fran Sfeir. El actor recogió el guante. “Para estar en teleseries igual hay que cumplir siempre con estereotipos físicos, de peso, de armonía, de estructura”. Lo que vendría después nadie lo imaginó en el estudio del programa.

“Cuando estuve trabajando en Mega traté de entrar (al área dramática) y nunca me resultó” , relató Koke aumentando el suspenso. “De repente llamé y paf, una persona me cortó el teléfono”. Silencio absoluto en el set.

“Una vez me obligaron a llamar, mi equipo de Mega donde hacíamos el programa (del área cultural). Ahí llamé delante de todos y me respondieron ‘estoy de vacaciones’. ‘Perdón, nunca más te llamo o dime cuándo te puedo llamar’, dije y paf, me corta”, contó el actor. “Entonces uno queda automáticamente en una especie de lista negra”, agregó Santa Ana. “He cumplido todos mis sueños, menos las teleseries”, cerró el actor.

Dani Urrizola, animadora del programa de viajes de Mega "Viajando Ando" contó cómo es trabajar con su marido luego de haberse separado y reconciliado, además de compartir una honesta reflexión sobre cómo la maternidad ya es una etapa cerrada en su vida.

