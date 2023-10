“Me siento valorada y querida”: Karen Doggenweiler destaca su nuevo proyecto en Mega

Justo al cumplir un año de su salida de TVN y arribar a Mega, Karen Doggenweiler reveló en un live de Instagram con Publimetro, detalles de su próximo desafío, el docushow “La Cabaña”, confesando que se siente totalmente “valorada y querida” con la oportunidad que le dio el canal.

La animadora de Mucho Gusto, estará a cargo de conducir el nuevo programa de telerrealidad, que graba a dos parejas de amigos que comparten un fin de semana en el Cajón del Maipo. Proyecto propio de Megamedia, que ya cuenta con algunos capítulos grabados y podría estrenarse en octubre o noviembre.

“Me gustó altiro. Me levanto súper contenta, estoy súper agradecida, me siento valorada, me siento querida”, destacó sobre la responsabilidad que puso Mega en sus manos.

“Uno llega allá y se desconecta. Qué lugar más bonito. Qué suerte tengo de estar en esta cabaña, con leñita, de verdad es muy rico”, contó feliz con el nuevo proyecto, a pesar de reconocer que implica un doble esfuerzo para compatibilizar su trabajo con el matinal, puesto que se levanta a las 5:30 de la mañana.

Karen Doggenweiler asume nuevo proyecto en Mega: La Cabaña

Además, lanzó una sutil indirecta, respecto a la grabación del programa, destacando que se realiza en Chile y no en Perú o Argentina, como lo hacen las producciones de Tierra Brava y Gran Hermano, respectivamente.

“Ha sido súper entretenido. Desde que me lo ofrecieron me pareció una gran idea. Grabado en Chile, con talentos nuestros. Movilizar y mover la industria, con profesionales, técnicos, equipos. La gente en Chile trabaja súper bien, hay harto rigor y con celebridades nuestras”, destacó.

Además, valoró que el nuevo programa busque más la diversión y profundizar en los lazos de amistad, que entrar en polémicas o enfrentamientos entre los famosos, quienes aseguró “no se quieren ir de la cabaña”.

Finalmente. respecto a algunos de los participantes que se pondrán ver, adelantó que “uno tiene siete vidas” y el otro puede ver las vidas pasadas de las otras personas, reveló de manera misteriosa.