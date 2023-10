“Ella sabe que la cagó conmigo”: Willy Sabor da por cerrada polémica con Paty Cofré

El locutor radial Willy Sabor se refirió nuevamente a los dimes y diretes que protagonizó con su excolega de Morandé con Compañía, Paty Cofré, a quien cuestionó tiempo atrás, por no aceptar una invitación a su podscast, puesto que no era pagada. Confesando que se sintió “decepcionado”.

“Tú sabes que el podcast es un emprendimiento, tenís que pagar cámaras, gente a cargo de las redes sociales, asistentes. Entonces, mis compañeros me decían oye, llámate a la Paty Cofré, pa’ partir. Yo la llamé y seguramente ella no entendió. Me imagino que no cachó”, contó en esta oportunidad a La Cuarta.

Willy Sabor por conflicto con Paty Cofré

Además, agregó que “me cobró plata, le dije ¿Cuánta plata?, y me dijo igual que no. A todo me dijo que no”, reveló Willy, señalando que “me sentí decepcionado y me sentí un poquito mal, porque simplemente no me pescó”.

“Más encima la entrevistan, y dice que yo no soy su amigo y que ni siquiera la llamé. Y esa hueá es mentira. Está bien, es su versión, yo pa’ ella fui un compañero de trabajo, nomás”.

Finalmente, dio por cerrada la polémica, señalando que “da lo mismo. Fue una equivocación haberla llamado, nomás. Yo creo que ella sabe que la cagó conmigo, pero da lo mismo, yo igual la quiero, la respeto y si necesita mi ayuda, lo que quiera”, sentenció.