“Me saqué la CTM”: Karol Lucero sufre estrepitosa caída en El Purgatorio y se fue al infierno

Una estrepitosa caída sufrió Karol Lucero en el estelar de Canal 13 El Purgatorio, cayendo de espaldas desde casi un metro y medio de altura. Esto, en el momento que relataba una anécdota de sus primeras experiencias en el arte amatorio.

El expanelista de Mucho Gusto contó cuando su madre ingresó a su dormitorio y lo descubrió practicando el autoconocimiento físico, por lo cual decidió saltar de su cama ante el “traumante” momento.

[ Karla Constant celebró los 15 de Pedro y enseñó cuánto ha crecido su hijo con bonitas postales ]

Fue justo en ese instante que Karol se cae de la silla y se va de espaldas al piso. Pero, eso no sería todo, porque al momento de querer levantar la pesada silla, su pie se resbala en uno de los escalones que son parte de la escenografía y tuvo la impactante caída de más de un metro de altura.

Karol Lucero sufrió doble caída en El Purgatorio

Si bien, el hecho causó gran preocupación, Karol se levantó rápidamente y volvió a subir al escenario, afirmando que se encontraba bien.

“Jajajajjaja esto es irse al infierno con estilo gracias a todos por la buena onda hoy en el programa. Cerramos una etapa, me he caído muchas veces y como siempre volveré a ponerme de pie… literalmente me saqué la #ctm”, comentó distendido en su cuenta de Instagram.