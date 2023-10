“No me define como persona”: Karol Lucero se refirió a la “funa masiva” que recibió durante el estallido social

El reconocido exchico de “Yingo”, Karol Lucero fue el reciente invitado a el programa “El Purgatorio”, donde repasó, entre otras cosas, la difícil etapa que vivió durante el estallido social, cuando fue objeto de una “funa masiva” que tuvo un profundo impacto en su carrera televisiva. Lucero compartió sus pensamientos y sentimientos acerca de esta polémica experiencia.

El comunicador comenzó por aclarar que su carrera no se ha terminado, sino que se encuentra en una especie de pausa. “Mi carrera no se acabó, se congeló. Creo que el período de la funa fue un tremendo aprendizaje”, expresó.

En esa misma línea, Lucero reconoció que “muchos errores que cometí, como el ‘body sushi’ que es de muy mal gusto, pero creo que es súper importante porque tengo 36 años y eso lo hice en un cumpleaños, no me define como persona”.

Uno de los momentos más críticos de su carrera fue la viralización de una broma de índole sexual en Radio Carolina. Al respecto, Karol Lucero comentó: “No sé si ese episodio es proporcional a salir a marchar porque no hay ningún delito. Asumí todo como debe ser y ofrecí disculpas públicas. Entonces ¿qué más me debía pasar?”.

“Los episodios de funa no son posteriores a la funa. Entonces ahí, cuando han pasado 4 años, se desmuestra que hay cambios”, aseguró.

“Yo me equivoqué, ofrezco disculpas si alguien se sintió ofendido por cualquiera de mis actos, siempre son errores que las personas pueden cometer y también esa es mi gran duda: ¿Por qué yo no me puedo equivocar?”, concluyó el comunicador.

Revisa el momento a continuación: