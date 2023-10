Álvaro Gómez cierra las puertas a las teleseries: Se aburrió del ego del mundo artístico

El actor Álvaro Gómez se aburrió de las teleseries y el mundo de la televisión y se fue con camas y petacas al sur de país, para iniciar un nuevo estilo de vida, alejado de las luces, las cámaras y el “ego y frivolidad” del ambiente artístico.

Así lo contó en entrevista con el medio LUN, donde confesó que está feliz, disfrutando de las maravillas de la ciudad de Osorno, donde se radicó junto a su familia.

“La pandemia cambió la vida de todo el mundo, la pega no estaba buena, además me corté el tendón de Aquiles y se me vino encima el mundo. Me acordé de mi sur, donde está toda mi familia materna”, explicó, respecto a los motivos que lo hicieron emprender rumbo hacia nuevos rumbos.

“Mi vieja está chocha. Esta decisión tiene que ver con los afectos y con la familia, porque el tiempo pasa súper rápido. Tú no te das cuenta cómo vas envejeciendo, cómo las energías son diferentes y cómo el cuerpo se manifiesta de manera distinta, esto también está pasando por mi mamá”, agregó.

Según contó, está experimentando en el mundo youtuber, realizando un programa de servicio llamado “La Cajonera” con el fin de dar a conocer a los emprendedores de la zona.

Además, para ganarse el pan de cada día, confesó que está realizando de todo un poco, desde charlas hasta animación de eventos.

“Me estoy terminando de instalar, estoy empezando a reconocer de nuevo la ciudad y viendo qué alternativas existen. He trabajado haciendo algunas asesorías, de coach motivacional y expresión para emprendedores y animando algunos festivales”, contó.

Álvaro Gómez cambió la TV por el sur de Chile

Respecto a su pasado como galán de teleseries, Álvaro Gómez contó que prefirió dar un paso al costado, revelando que incluso rechazó un proyecto televisivo.

“Cuando estaba en Chiloé me llamaron de una producción, pero yo ya tenía esta idea en la cabeza y tampoco era una pega por la que valiera la pena volver a Santiago”.

El actor explicó que el ambiente artítisco “me generó además una reflexión respecto al ego y la frivolidad. El mundo televisivo en el que siempre habité estaba cargadísimo de ego y todos luchando por tratar de regularlo”, afirmó.

Debido a esto, comentó que “en el sur me siento más tranquilo, más reposado. Ahora ando caminando por la calle con una parka gigante y el pijama abajo paseando a mi perra y me siento tan bien”, sentenció el exgalán de teleseries.