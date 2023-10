¿Otra vez?: Cony Capelli y Seba Ramírez dieron el consentimiento ante las cámaras de “Gran Hermano”

Durante el más reciente capítulo de “Gran Hermano”, se mostró la apasionada noche que vivieron Constanza Capelli y Sebastián Ramírez.

Cabe recordar que la bailarina junto al hombre de 36 años han vivido una relación bastante intensa- y un poco tóxica- dentro del encierro de Chilevisión, en donde entre peleas y besos se han llevado estos meses.

Ahora, tras el regreso de Sebastián en el proceso de repechaje, se les ha visto bastante cercanos y ahora concretaron su pasión en una íntima noche.

¿Qué sucedió?

Tras protagonizar una fogosa escena en la piscina y luego de intensos coqueteos en la fiesta del viernes, los participantes de “Gran Hermano” se besaron.

Posteriormente, las cosas comenzaron a subir de tono entre los dos. Seba le decía que hicieran “cardio”, pero la bailarina no estaba segura. “Es ahora o nunca (...) no hay nadie”, decía el participante.

“No porque te vas a encariñar”, respondió Cony mientras que Seba le decía que “confundámonos al toque”.

“Es una decisión importante, me van a juzgar. Me dijiste que no ibas a caer y aquí estás. Si lo hago, vas a querer más y más”, le dijo la joven de 27 años, asegurándole que prefería ir a entrenar para hacer deporte.

“Hacer cardio contigo tiene muchas represalias. Después vas a andar ahí, hue…, discutiendo, haciéndome la vida imposible. ‘Ay, renuncio, renuncio, maltratado’”, continuó.

Sin embargo, y a pesar de hacerse los difíciles en un comienzo, cuando Sebastián fue a la pieza de Constanza, ella le siguió el juego y ambos terminaron acostados debajo de las sábanas.

“Recuerden dar el consentimiento a cámara por favor”, pidió el dueño de casa ante el intenso regaloneo entre Capelli y Ramírez.

Finalmente, levantaron el dedo como señal de consentimiento y siguieron con el íntimo momento.