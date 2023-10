“No entiendes de qué se trata Gran Hermano”: Fran García-Huidobro y Lucas Crespo se enfrentaron en feroz debate

En una reciente edición de “Gran Hermano” de Chilevisión, la panelista Francisca García-Huidobro y el participante Lucas Crespo protagonizaron una tensa discusión que sorprendió a todos. La confrontación comenzó cuando Crespo expresó su opinión sobre el propósito del programa, alegando que era más un asunto de convivencia que de estrategia.

García-Huidobro, visiblemente molesta, lo increpó enfáticamente: “Te he llamado tres veces a leer el libro en el que se inspira este programa. Gran Hermano es un programa de estrategia, y de ahí salen amistades, romances, negocios incluso. Anda a saber tú, eso es otro tema. Pero insistes en ver Gran Hermano de una manera que no es”.

El influencer Lucas Crespo defendió su punto de vista, argumentando que los participantes “son personas y esas personas salen para afuera y quedan mal psicológicamente. Llevan cuatro meses adentro. Entonces nuestra responsabilidad es ir y alivianarle la carga para que cuando salgan tengan una linda estadía afuera”.

García-Huidobro se mantuvo firme en su opinión y reiteró que si a estas alturas Crespo no entendía de qué se trataba “Gran Hermano”, entonces nunca lo entendería. “Perfecto, porque tú ya estuviste afuera, pero son 18 personas elegidas con pinzas para convivir en una casa sin hacer nada. O sea, si tú no entiendes a estas alturas del partido de qué se trata Gran Hermano, ya no lo entendiste”, le lanzó la “Dama de Hierro”.

Finalmente Crespo concluyó reafirmando sus intenciones al ingresar: “No, no lo he entendido. Yo voy a entrar a hacer que lo pasen bien, probablemente puede que sea muy fome, pero es lo que necesitan en este minuto, que es que sean… convivencia, que lo pasen bien y que disfruten los últimos meses que les quedan en la casa. No entendí el juego, me da lo mismo”.