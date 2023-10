“No sé cuáles son tus intenciones”: Raimundo y Bambino protagonizaron impactante cara a cara en el estudio de Gran Hermano

Durante la última emisión del prime de Gran Hermano, los exparticipantes del reality de CHV fueron parte del programa en el marco del nuevo repechaje, donde los concursantes votaron por quién querían que regresara a la casa.

Fue entonces cuando Nicolás Quesille, productor de TV y conocido gurú de los realities en Chile, propuso la brillante idea de que Raimundo y Fernando (Bambino) se enfrentaran en vivo en un cara a cara, con el fin de que conversaran sus conflictos.

Recordemos que Bambino es la ex pareja de Alessia Traverso, la participante que continúa en Gran Hermano y que durante su breve salida del encierro, aprovechó para terminar su relación con el futbolista. Tras su reingreso a la casa-estudio, la cantante aprovechó de conocer en mayor profundidad a Raimundo, y tras un par de días de coqueteo, sellaron su incipiente romance con un beso, la noche en que el jugador fue eliminado.

Es por esto que se esperaba que tanto Raimundo como Bambino tuvieron algunas cosas que decir, o alguna rencilla que arreglar. Sin mayor problema, ambos se posicionaron en medio del escenario.

“Mucho gusto, no te conocía. Te deseo lo mejor si te toca entrar, aclararte que lo mío que pasó con Alessia es una etapa cerrada, te deseo lo mejor con ella, y si te resulta bien y si no, bien también”, partió señalando de entrada Fernando.

“No olvidemos que esto es un juego, y si te toca ir, aprovecha tu oportunidad, creo que todos nos merecemos una segunda oportunidad, y dale con todo”, agregó luego.

Luego, llegó el turno de Raimundo, que de buena manera agradeció las palabras de su contrincante y le manifestó: “Tampoco te conozco, por ahí he escuchado algunos comentarios, donde se han dado a conocer un poco tus valores como persona, pero realmente yo no te conozco a ti, por lo mismo, hay que darse el tiempo cada uno para conocerse”.

“Si tú estás bien, y yo estoy bien, se va a mantener todo tranquilo adentro, y también había escuchado que querías dejar algunas cagadas por ahí… vender el anillo…”, le cuestionó Rai, para luego dejar en claro que no sabía realmente cuáles eran las intenciones de Bambino en caso de entrar a la casa de “Gran Hermano”.

“No sé cuáles son tus reales intenciones, así que las podríamos conocer, vamos a ver ahí. Solo he escuchado de ti ciertas cosas que no han sido de mi agrado, pero por lo mismo, no te conozco como persona”, subrayó Rai.

Finalmente Bambino aseguró que esta vez no iba por Alessia ni por Rai, a quien tenía en la mira era a Sebastián, argumentando que pese a los meses que lleva fuera, Seba todavía continúa nombrándolo al interior de la casa.

“Yo le deseo lo mejor a todos adentro, solamente voy con una persona en la mira y no eres tú ni Alessia, es el Seba”, concluyó Fernando.

Revisa el momento a continuación: