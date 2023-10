¿Qué pasó en la prueba individual de “Tierra Brava”?: Televidentes pusieron en duda triunfo de Miguelito

Durante el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, Miguelito se coronó como el ganador indiscutido de la segunda competencia individual del equipo verde.

El humorista logró tener gran resistencia física en la prueba y fue el último en caer al agua, imponiéndose incluso al capitán de su equipo, Fabio Agostini. Miguelito, entre lágrimas, celebró con todo su equipo, quienes también estaban felices de su triunfo.

“No lo puedo creer aún, no pensé que iba a ganar la prueba”, confidenció tras el cierre de la competencia, destacando que él le tiene “pánico al agua”.

El exMorandé podrá disfrutar de los beneficios y comodidades de la zona VIP. Aunque más tarde dio a conocer que él no deseaba estar en ese lugar de la casa-hacienda y que sólo usaría el baño.

Las críticas y la aclaración

Tras la transmisión de la prueba, fueron decenas los televidentes que pusieron en duda el triunfo de Miguelito, cuestionando las diferencias que tuvo con los otros participantes.

“Me mata los que se fueron a #TierraBrava porque la producción no hacía trampa y ayer en la prueba Miguelito tenía toda la ventaja, toda suelta la cuerda”; “La diferencia en el balde de Miguelito todo bien, pero mira la cuerda. Al no estar tirante no está haciendo ningún esfuerzo, se supone que la cuerda tiene que estar rígida, no suelta”; “Al balde de Miguelito le ponen aire”; “Ganó Miguelito!! Lo sabía desde que noté que la cuerda de él no estaba tensa, por más que le cargaban líquido”; fueron algunos de los comentarios en X (exTwitter).

Ahora desde Canal 13 aclararon, en exclusiva a Publimetro, que el balde tenía una carga proporcional al peso corporal de cada participante, por eso se iban rellenando de forma distinta y que a cada uno le tocó un recipiente de diferente dimensión.

Asimismo, hicieron hincapié en que los tarros de las mujeres eran de varios tamaños, que todo dependía del jugador.