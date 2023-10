Los días difíciles de Jean Philippe Cretton: aseguran que su situación anímica es compleja y que canceló eventos

Fue el mismo Jean Philippe Cretton que la semana pasada preocupó a sus seguidores al subir una storie en la que revelaba que “hoy está siendo de esos días difíciles, amigos y amigas. Aquí es cuando mis cercanos, mis amigos, mi familia me retan y me dicen: ‘por qué tienes que hacer videos, mostrándote así tan débil’. Pero a veces siento que hablándole incluso a una cámara se me alivia un poco todo”, confesó.

“Igual siento que me han tocado weas difíciles de vivir ahora último y no sé si por la misma depre no las sé llevar bien, no cacho. Pero bueno, ahora tengo que grabar PH así que hay que cambiar el swich y hacer lo mejor que se pueda”, rescató.

No grabó PH

Sin embargo, Cecilia Gutiérrez, editora de espectáculos de Publimetro, contó en sus stories que no grabó finalmente PH y fue reemplazado por Julián Elfenbebin.

“Este fin de semana canceló un par de eventos que tenía y hoy día no fue a grabar PH, fue reemplazado por Julián”, contó.

“Me dicen que está más o menos de salud anímica, que está acompañado de su familia, que no está bien, que incluso la Pamela Díaz se habría enterado de esto en el reality y que para ella fue un día complicado cuando se enteró”, contó la periodista.

Sumó también que “son varios factores los que se han sumado al estado de Jean Philippe, al ver a Pamela cercana a otra persona en el reality habría acentuado ese estado delicado de salud mental”.