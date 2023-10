Marité Matus borró las stories contra Arturo Vidal y explicó su motivo: “Alonso me lo pidió”

Este martes Marité Matus y Arturo Vidal protagonizaron a través de Instagram una guerra de declaraciones con respecto a la pensión alimenticia de los niños y del régimen de visitas. Los dimes y diretes comenzaron cuando el seleccionado nacional compartió una noticia sobre la condena de una mujer que negó visitas al padre de su hija en Talcahuano. Vidal comentó: “Todos los padres tenemos el mismo derecho”.

Fue ahí ahí que Matus le respondió con todo y sin indirectas. “Apareció el papito corazón hablando de derechos”, partió señalando. “¡El derecho es de los niños, los cuales vulneras cada vez que puedes! Como: dejarlos plantados, mentirles (diciéndoles) que estás en Brasil (cuando estás en Chile), cuando te piden que vayas a fútbol y tienes otras prioridades…”, continuó.

De ahí todo escaló como bolita de nieve, y este miércoles Infama quiso saber por qué la influencer borró las stories y la respuesta fue enfática.

“Lo borré porque Alonso me lo pidió. Y tiene toda la razón. Me dijo: ‘Mamá, nosotros sabemos la mamá que eres. No es necesario desmentir nada’. Y tiene razón... el karma, y sobre todo Dios, se encargará. Es mejor hacer todo legalmente”, contestó.