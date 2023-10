“Por eso todos te dejan. Esta cree que soy Jean-Philippe”: Junior Playboy desatado contra Pamela Díaz

Para nadie es un secreto que Pamela Díaz y Junior Playboy no se soportan en Tierra Brava, para nada. El último encontrón que tuvieron fue por un comportamiento del participante en uno de los baños.

El conflicto habría comenzado cuando Jhonatan Mujica se acercó a su equipo a comentarles que el chico reality orinó al lado de su baño, y afirmó que lo anterior “le quitó el apetito” y que “se está ganando un combo” con sus actitudes.

Acto seguido, “La Fiera” se puso de parte de su compañero y le paró los carros a Junior, generándose un fuerte conflicto en la hacienda.

“Anda para otra parte, no me interesa, ¿qué te creí? Te creí la dueña del reality, ni siquiera compartes con todo el resto”, comentó el exintegrante de 40 o 20, a lo que ‘La Fiera’ le respondió: “Cómo voy a compartir con un ordinario, si mira lo que hiciste”.

Ahora le sacó hasta a Jean Philippe

Pero los problemas entre ellos no quedaron ahí. Más tarde, nuevamente se “agarraron”. “¿Qué fue lo que me dijiste, no te acordai?”, le dijo Junior Playboy a “La Fiera”.

“A mí no me molestes tampoco, hueón mentiroso”, le gritó Pamela Díaz.

“Tú y tu ego, no estoy ni ahí”, le reclamó y Díaz siguió: “Di las cosas en la cara, no me voy a quedar callada nunca, con un hueón mentiroso”.

“¿Qué mentiroso? Por eso todos te dejan. Esta cree que soy Jean-Philippe”, le dijo.