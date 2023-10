“Veo una falta de respeto más y renuncio (...) Es él o soy yo”: Miguelito lanzó fuerte amenaza tras pararle los carros a Junior Playboy

Miguelito y Junior Playboy protagonizaron una tensa situación en el más reciente capítulo de Tierra Brava, esto luego de que el comediante le parara los carros a su compañero.

Todo comenzó cuando los jugadores se encontraban realizando el conocido cara a cara, en donde el exMorandé nominó al influencer a raíz de las bromas de mal gusto que realiza sobre su estatura.

“Espero que se comporte como hombre adulto y no se haga el chistoso como siempre lo hace”, le dijo el comediante, sin pelos en la lengua.

“Yo vine a pasarlo bien, no vine a soportar personas que son malcriadas. No estoy dispuesto a seguir aguantando a alguien que se pase por la raja a todo el mundo porque cuando yo llegué empezó a tratarme de mascota y yo aquí no vine a ser mascota de ningún pelagato”, agregó.

En la misma línea, Miguelito argumentó que él es “un participante más, independiente de mi tamaño, me merezco un respeto, porque soy una persona adulta. No soy un pendejo que tiene 15 o 18 años”, alegó.

Incluso, aprovechó de lanzar una fuerte amenaza a la producción, que dejó a todos sorprendidos.

“Yo veo una falta de respeto más y renuncio al programa. Es él o soy yo”, se desahogó el comediante.

¿Qué dijo Junior?

Eso sí, Junior Playboy no se quedó callado y se defendió de las acusaciones que hizo Miguelito. “Creo que estás enredando las cosas. Nunca dije mascota, sí dije juguete, pero jugando. Los dos nos hemos tirado tallas”, argumentó.

“Tú cambiaste mucho cuando llegaste a la casa, estás muy amargado, tal vez este no es tu hábitat. Este no es el mismo Miguelito que conozco de afuera, aquí estás grave, no se te puede decir nada”, le reclamó.

Finalmente, Sergio Lagos y Karla Constant tuvieron que parar la conversación y tuvieron que intervenir para que ambos se calmaran.