Bombo Fica y el escándalo tras show benéfico para Purén: “Siento decepción de que la gente dudó de mi honorabilidad”

Este viernes estará Bombo Fica dentro de los invitados a Podemos Hablar, en donde contará en detalle qué pasó en el show benéfico que realizó para los damnificados por los incendios en Purén y la demanda que recibió por parte del dueño del Teatro Caupolicán.

El humorista detalló que “yo estaba en Purén, ocurren los incendios. Un equipo de Chilevisión va a hacer una entrevista y me entrevistan a mí. Cuento un poco la experiencia de lo que he pasado y espontáneamente me empezaron a llamar los artistas, como 25 artistas aprox, por lo tanto, a mí ya se me escapó de las manos. Yo no soy productor, yo soy artista. Entonces yo le pedí a un productor amigo; al que conozco hace muchos años, Claudio Riquelme, que por favor me ayudara a hacer esto. Él me dijo que ningún problema. Él me llama cuando estábamos en una entrevista de un canal amigo, canal 7, para contarme que el señor Aravena había ofrecido el Caupolicán… gratuitamente. Esto fue un trato de palabra, nos dimos la mano, aquí no se firmó ningún papel”.

“Se hizo el evento y nos fue muy mal. Nos fue pésimo. Había más gente arriba del escenario que gente mirando. No enganchó nomás. Se hizo el evento y cuando ya iban como 50 días… no aparecían los recursos ni nada. Con Claudio conversé, le empecé a exigir, entonces él me comenta que de partida la plata no la recibió el productor, sino que la recibió el señor Aravena. Puntoticket, que era la empresa que cortaba, le transfirió el dinero a este caballero. Él dispuso del dinero, él se autopagó de unos gastos que él dijo que había que asumir. Gastos que nunca se conversaron”, siguió contando.

Explicó además que “cuando uno interpreta que es gratis, es gratis. Estando yo presente nunca se me dijo nada, yo lo interpreté como que esto era todo gratis”.

“Por lo que Claudio me comenta, me dice que él recibió algo de información de que se juntaron como once millones ochocientos mil, por ahí, de los cuales este señor se cobró de un arriendo de no sé qué. Él tendrá que explicar en los tribunales”, añadió.

La querella

“Yo fui varias veces a la tele para pedir una explicación, porque tenía que darle una explicación a la gente de Purén, o sea yo nunca recibí un peso (...) Yo solamente fui el rostro de esto y por eso le pedí a Claudio Riquelme, una persona seria, responsable y honesta, que se hiciera cargo de la recaudación de los dineros; que tampoco él recibió los dineros. En esta cuestión del ir y venir, de decir “¿dónde está la plata?”. Después de 50, 60 días aproximadamente… nos enteramos que estábamos querellados por injurias y calumnias”, comentó Bombo.

“A Claudio se le transfirió dinero en efectivo en una sucursal, en una caja vecina, no sé. Un dinero en efectivo, como siete millones y algo. A mí me basurearon por las redes sociales, me trataron de ladrón, de sin vergüenza, de todo. Me presté para un basureo de imagen horrible, cuando lo único que yo hice era tratar de recuperar la mayor cantidad de dinero posible. Quedé un poco decepcionado, muy dolido con la gente de Purén. Muy pocos me defendieron (...) De toda esa gente que se llenó la boca, incluso me amenazaron con querellas por apropiación indebida de dinero y uso malicioso de las necesidades de la gente. Me presté para todo. Pueblo al cual yo quiero mucho, le tengo mucho cariño, es mi tierra, pero lamentablemente tengo una suerte de encuentro emocional ahí, siento decepción de que la gente dudó de mi honorabilidad. No me conocen, no tienen idea de quién soy”, sentenció.

Piden 5 años de cárcel para el “Bombo”

“El problema que yo tengo con este caballero lo tenemos que resolver en los tribunales como tiene que ser, con la seriedad que tiene que ser y él tendrá que comprobar ahí… y si no es como él dice, tendrá que aceptar lo que viene”.

Jean Philippe Cretton le pregunta si se imagina “terminar en Canadá, ¿irte preso?”

“No, no, imposible, no hay ninguna posibilidad”, terminó el humorista.