El peor día para Junior Playboy en Tierra Brava: lo trataron de agotador y vulgar ... y se fue de mordida

El episodio de este miércoles en Tierra Brava, se inició con un incidente entre Junior Playboy y el burro de la casa-hacienda. Luego de jugar insistentemente con el animal, haciéndolo correr fuera de su corral e incluso montándolo, Junior terminó siendo mordido fuertemente en un dedo por éste.

A los gritos del participante acudieron a su ayuda el capataz José Gutiérrez y sus compañeros, asustados. “Pensé que me iba a arrancar el dedo. ¿Por qué lo hizo?”, se preguntó Junior, tirado en el piso de dolor, mientras Gutiérrez, Fabio, Luis y Eva lo contenían.

El incidente originó todo tipo de reacciones de los participantes. “¿Dónde quedó el Thor? Muy bien burro, lo voy a felicitar”, se burló Miguelito desde la cocina, tras lo que fue retado por Pamela por “odioso”.

En tanto, Dani Castro se mostró muy afectada por los comentarios de algunos de sus compañeros. “No me gusta escuchar que mis compañeros digan ‘Qué bueno que lo mordió’. ¿Qué calidad de seres humanos son? Es inhumano, yo no soy así”, se lamentó llorando la cocinera. Su opinión generó conflicto con Pamela porque Dani no fue capaz de clarificar públicamente quién celebró lo que hizo el burro.

Tras el regreso de Junior, con su dedo en hielo, el “Huaso” Gutiérrez advirtió al participante que lo ocurrido fue su culpa por abusar de la confianza del burro. “No lo saquemos más, no lo estresemos más”, le recomendó, y lo instó a hacer las paces con el animal. “Tengo sentimientos encontrados con el burro”, admitió después Playboy.

Lo trataron de agotador y vulgar

Para coronar una mala jornada para Junior, al final del capítulo, en una actividad titulada “El juego de la verdad”, los participantes tuvieron que, con total honestidad, ponerse chapitas entre ellos con diferentes adjetivos, algunos positivos y otros negativos. Y luego de que Shirley le pusiera la chapa de “agotador” y Dani la de “vulgar”, Junior no aguantó más.

“Tengo 40 años, hay cosas que son para la risa y cosas que me perjudican. Tengo familia y tengo hijos”, se limitó a decir Junior a los animadores, y se levantó y abandonó la actividad.

Ya con más calma, conversando con Fabio y Guarén, Junior se explayó. “No deberían jugar con esas cosas. Para mí un vulgar es un psicópata, un violador, un maltratador, que anda por la vida haciendo daño. A veces se me pasa la mano, pero no le hago daño a nadie. Y mi hijo ya sabe lo que hace el papá, tiene 13 años, y sabe el significado de vulgar”, dijo el autodenominado “Thor chileno”.