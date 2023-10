Jean Philippe Cretton fue internado tras crisis en su cuadro de depresión

Jean Philippe Cretton ya había manifestado en sus redes sociales que no eran buenos días para él, su ánimo estaba bajo y la tristeza no se iba. Esto provocó que saliera “momentáneamente” de pantalla en CHV y ahora precisan que el animador está internado en un centro asistencial.

De acuerdo a Glamorama, un cercano al periodista indicó que fue internado debido a su cuadro depresivo.

Por otro lado, este miércoles Chilevisión confirmó a través de un comunicado, la situación del animador. “Confirmamos que el conductor de Podemos Hablar, Jean-Philippe Cretton, se ausentará momentáneamente de nuestras pantallas, por razones de índole personal y que son conocidas por la audiencia”.

“Desde nuestro canal manifestamos nuestro total apoyo a Jean-Philippe en este momento y esperamos contar prontamente con su talento y calidez humana que lo caracterizan”, agregó.

Los días difíciles de Jean Philippe Cretton: aseguran que su situación anímica es compleja y que canceló eventos

Días atrás, fue el mismo Jean Philippe Cretton que preocupó a sus seguidores al subir una storie en la que revelaba que “hoy está siendo de esos días difíciles, amigos y amigas. Aquí es cuando mis cercanos, mis amigos, mi familia me retan y me dicen: ‘por qué tienes que hacer videos, mostrándote así tan débil’. Pero a veces siento que hablándole incluso a una cámara se me alivia un poco todo”.