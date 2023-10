Pincoya nuevamente se fue en contra de Cony: “¿Por qué tú crees que su mamá me trajo cosas? Para limpiar su imagen”

El día de ayer se vivió una reconciliación entre Jennifer Galvarini y Constanza Capelli en “Gran Hermano”. Sin embargo, esto no habría durado. Este jueves, la Pincoya fue captada pelando de lo lindo a su examiga con Francisco Arenas, acusando un “lavado de imagen”.

Ella estaba en la habitación hablando con Pancho, y ellos habrían dicho que Cony sería eliminada si es que no es salvada por los líderes, contradiciendo lo que Jennifer dijo la noche anterior donde afirmó que estaba segura que a Capelli le quedaban muchos rato en la casa.

“¿Por qué tú crees que su mamá me trajo cosas? Para limpiar su imagen (...) No me gustan que me expongan, me dio rabia ayer”, dijo Jennifer en una conversación marcada por la bulla de la habitación, y el intento de ambos de no que sus dichos no fueran captados por los micrófonos y las cámaras.

"porque tu crees que su mamá me trajo cosas iguales, para limpiar su imagen"



Las reacciones de los seguidores

Esto no cayó bien en los seguidores del reality quienes creyeron en el emotivo momento que se vivió en la gala de nominación, donde ambas afirmaron su amor por la otra y lloraron abrazadas tras haberse distanciado.

