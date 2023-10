Azzartt Maveth revela lo que quiere hacer tras ser la segunda eliminada de Tierra Brava: “Estoy loca por volver a los buses”

Azzartt Maveth se convirtió en la segunda eliminada de Tierra Brava, luego de perder la prueba de eliminación frente a Simón de la Costa. Y así llegó el momento de volver a la realidad.

La conductora de buses del Transantiago manifestó a Publimetro que “es un poco chocante salir del reality después de haber estado encerrada con tanta gente, regresar a mi casa, con mi hijo, contarles a mis papás que volví. Aunque estuve poco, se nota la diferencia porque un día era como una semana adentro. Y se extraña mucho, especialmente a mi hijo. Él es un fan más de Tierra Brava, me pidió la caja de recuerdos porque le gusta Guru Guru”.

“También echaba de menos mi rutina, salir con mis amigas, ver tele, y estoy loca por volver a los buses, espero la próxima semana estar activa”, confesó.

-¿Qué te deja el reality como experiencia?

“Me siento muy bendecida, es una experiencia que no todos pueden contar. Hay secretos que me llevaré a la tumba, pero eso es divertido también, que te pregunten detalles y digas ‘No te lo voy a decir, vívelo’, o que te inviten a ver el reality y digas ‘No, porque lo viví’. Yo venía conversando con unas amigas y les dije que si se les da la oportunidad de entrar a un reality lo hagan, porque independiente de lo que pase afuera, es una experiencia única”.

Azzartt asegura que aprendió a conocerse mejor en situaciones que no había vivido antes. “Por ejemplo, nunca había estado en competencias grupales, fue como un desbloqueo para mí, nunca había dormido con alguien que no me agradara. Además aprendí a entender que los famosos son gente como uno, tienen las mismas penas, pasan la misma hambre, me voy con otra imagen de la gente de la tele”.

-¿Quién te cayó peor en el encierro?

“Dani Castro. Ella no me afectó tanto como otras personas, pero fue muy desagradable en el Cara a Cara. Y es pasivo agresiva porque me criticó mucho por mi forma de ser y al día siguiente estaba gritando por lo del burro. La encuentro poco consecuente, poco honesta con ella misma, critica mucho al resto y no hace un mea culpa”.