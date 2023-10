“Me encantaría volver y dejar la embarrada”: Tierra Brava ya tiene a su segunda eliminada

Este jueves se dio el vamos al duelo de eliminación en Tierra Brava, en donde Azzart y Simón se midieron para seguir en competencia. Sin embargo, la joven dejó de competir en el tramo final, convirtiéndose en la segunda eliminada del reality de Canal 13.

Como regalo de despedida, la joven tiktokera pidió un piquito entre Pamela y Jhonatan. La pareja, para cumplirle, se dio su primer beso en cámara.

“Me siento triste y un poco decepcionada, porque esperaba entregar un poco más. Pero me voy con mucho amor y me quedó pendiente no ser tan cerrada y abrirme un poco más con las personas que tenían ganas de conocerme. Me encantaría volver y dejar la embarrada”, aseguró a cámara la “Tía de la micro”.