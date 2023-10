“Deja de mentir, por favor”: Daniela Aránguiz arremetió en contra de Maite Orsini por sus comentarios sobre la farándula

La teleserie y enemistad entre Daniela Aránguiz y Maite Orsini continúa. Unas historias de Instagram publicadas por la diputada desataron diversas conversaciones y debates, uno de estos se liberó en el panel de “Zona de estrellas”.

La parlamentaria abrió la caja de preguntas en sus historias de Instagram, y con esto una serie de reacciones. Maite respondió cómo aguanta ser objeto de discusión en los programas de farándula, y ante esto señaló: “a veces me duele sobre todo cuando se dicen mentiras”.

De igual forma, Orsini aseguró que no lee noticias de farándula, ni sigue a páginas de farándula, y que prefiere enfocarse en su trabajo, y consumir artículos de su interés.

En otras historias, habló de sus deseos de formar familia, que siempre se encuentra enamorada ya que estaba enamorada del amor, y que se encuentra actualmente soltera.

“Me llama mucho la atención...”

En el programa de farándula mostraron las respuestas de la diputada, y Daniela Aránguiz arremetió en contra de ella, apenas dejaron de exhibir las historias. “Nos trata de mentirosos cuando la única mentirosa es ella”, lanzó tajantemente.

“A mí me llama mucho más la atención que la Señorita Maite diga que no ve programas de farándula, que no ve portales farándula, pero resulta que nos llegó una foto de que sí ve los portales de farándula”, reveló Daniela.

En el programa se mostró un pantallazo del portal de farándula chilena “Infama”, quien les entregó pruebas que Maite Orsini visualizó sus historias donde se hablaba sobre ella.

“Deja de mentir, por favor”, agregó Daniela Aránguiz.