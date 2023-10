Maite Orsini aclara situación sentimental tras rumores que la vinculan a Jorge Valdivia

En medio de rumores de supuesta infidelidad de Jorge Valdivia y los polémicos dichos de Daniela Aránguiz en su contra, la diputada Maite Orsini respondió una serie de preguntas en su cuenta de Instagram, donde se refirió a su actual estado sentimental, confesando que está “soltera”.

Así lo dio a conocer en las dinámicas de preguntas y respuestas, donde habló de la farándula, el amor y la posibilidad de formar una familia y convertirse en madre a sus 35 años, lamentando que “no se me da”.

[ “No sé por qué llamaron a la mujer esa”: Mónica se manifestó por expulsión de Rubén de Gran Hermano ]

Maite Orsini habla de amor y maternidad

En primer lugar, respecto a las noticias de farándula donde su nombre a acaparado varios titulares debido a su supuesto romance con Jorge Valdivia, el cual ninguno de los dos ha confesado oficialmente.

“Cómo aguantas tanta estupidez de la farándula”, fue la preguntara que le realizaron.

“A veces me duele, sobre todo cuando se dicen mentiras, pero amo mi trabajo, me concentro en eso y trato de no mirar tonteras”, señaló.

Posteriormente, le preguntaron si estaba “soltera?”, a lo que respondió con una foto levantando el dedo pulgar, en señal de afirmación.

Sobre si “en este momento está enamorada”, señaló que “siempre lo estoy, no lo puedo evitar. Soy una enamorada del amor”.

Finalmente, sobre la opción de formar familia y ser madre respondió que “tengo 35 y sí me gustaría tener familia pero no se me da”, cerró