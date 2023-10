“Maite no es cornuda”: Jorge Valdivia defendió a la diputada Orsini tras dichos de Daniela Aránguiz

Hace algunos días en “Zona de Estrellas” aseguraron que el exfutbolista Jorge Valdivia habría sido infiel a su actual pareja, Maite Orsini. En esta ocasión, la ex del “Mago”, Daniela Aránguiz arremetió contra la diputada “ahora la cornuda eres tú”.

En específico durante la emisión del programa de Zona Latina, la panelista declaró: “Lo que Jorge haga con su vida privada no me importa. Pero nunca se me va a olvidar lo que me dijiste por mensaje de texto: “Pucha qué rico ser fiel”. Me quedó grabado eso”.

“Siempre pienso que era como para echarme la culpa a mí de las infidelidades. Me doy cuenta y me alegro saber que no soy yo. Que siempre fuiste tú. Y si no soy yo la gorreada, ahora es otra”, agregó en esa instancia, y aprovechó de enviarle un polémico mensaje a Maite.

“Te fuiste a dormir a mi casa en Brasil, Maite. Dormiste en mis sábanas, te secaste el cuerpo con mis toallas y quizás ocupaste mis pijamas. Así que de que estás con Jorge, lo estás. Y ahora, la cornuda eres tú”, le dijo.

A raíz de estos dichos es que ahora el “Mago” salió en defensa de Maite Orsini y se pronunció respecto a los dichos de su expareja.

“Pasados los días y después de tantas nuevas conquistas que me sumaron y que Daniela haya tratado de cornuda a Maite, solo decir que no tengo nuevas conquistas y que Maite NO es cornuda”, partió señalando Valdivia.

En esa misma línea subrayó: “Si cometí errores, ya están enterrados y consecuencias tuve suficientes”.

“Solo te pido que dejes tranquila a las personas que no pertenecen a tu mundo de chismes. Y a los portales, decirles que si van a llamar a alguien de cornuda, hágalo con seriedad. No sean básicos”, agregó el deportista.

Finalmente cerró con un directo mensaje: “Informen de verdad y respeten al público que los sigue. Solo subo esta minúscula historia porque el tiempo me enseñó que es violento cuando tratan de cornuda a otra persona y peor aun cuando no lo es”.