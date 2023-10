“Lo único que he hecho es cagarla…”: Alessia sufre tras sincera conversación con Rai y Lucas intentó consolarla

Alessia y Raimundo están pasando por una fuerte crisis luego de que la jugadora no lo votara para su reingreso directo durante el último repechaje de “Gran Hermano”.

El ingeniero declaró estar súper dolido por la decisión de la joven cantante, quien intentó arreglar el conflicto, sin embargo, no llegaron a buen puerto.

Tras la conversación, Alessia corrió a su pieza a llorar debido a que Raimundo le sacó en cara al principio del reality ella sintió atracción por Lucas Crespo.

“¿Por eso estás acomplejada? Eso pasó al principio, éramos 18 en una casa. ¿El hueón te dijo algo por eso?, ¿quieres que hable con él? Es que es una estupidez del porte de una casa”, le dijo el otro protagonista de este -supuesto- triángulo amoroso.

“No sé por qué volví a entrar a esta hueá de nuevo. Lo único que he hecho es cagarla… No me cree que la hueá ya fue. Piensa que te elegí porque me gustas. Me dijo ‘valoraste mas su compañía que la mía’. Pero es distinto. He hecho puras leseras”, le explicó Alessia.

Lucas, el apoyo de Alessia

Por su parte, el influencer le hizo ver que ella no se equivocó, que simplemente debía darle tiempo a la situación para que las cosas se solucionen.

“No has hecho nada malo, eres una mujer maravillosa. Obviamente, está dolido, tal vez no lo demuestre tanto, pero sí le molestó la hueá. Pero sí te quiere y te tiene cariño”, señaló Crespo.

“A mis ojos, el cariño que te tiene suma a lo dolido que está. Esto pasó hace poco, está latente, está con el Seba que también le puede decir cosas, no sabemos”, le aseguró el participante del reality de Chilevisión.

Finalmente, Lucas le recomendó que se pusiera en los zapatos de Raimundo, aconsejando que: “Lo que tienes que hacer es demostrarle que el afecto que sientes por él es real, tú buscarlo, tomar la iniciativa para que se sienta querido, porque quizás se sienta abandonado”, cerró.