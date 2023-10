“No le creo nada. Es un freaky fan”: participante de “Tierra Brava” hizo pebre la relación entre Pamela Díaz y Jonathan Mujica

Tras el primer beso de Jhonatan Mujica y Pamela Díaz en “Tierra Brava”, uno de sus compañeros aseguró que nadie de los participante del reality de Canal 13 cree en el romance de esta nueva parejita.

En este contexto, es donde Fabio Agostini conversó con LUN sobre este amorío, en el cual también se ha visto involucrado tras tener un interés por “La Fiera”.

“No le creo nada. Es un freaky fan”, comentó de entrada.

“Está con ella porque es famosa y se cuelga de ella. No es que lo diga yo solo, lo que pasa es que Jhonatan, cuando estuvimos el primer día (en Punta Sal), dijo que no le gustaba ninguna chica”, recuerda el español.

“Nosotros decíamos ‘mira ésta está linda’ y él decía como ‘qué asco’”, juró Agostini.

“Entonces es raro que cuando llegamos a Tierra Brava ya se enganche con una. ¿Qué fue? ¿En ese periodo entre la playa y la casa le gustó una chica? Ahí te das cuenta que se acercó a otra chica por ser famosa y para agarrar más protagonismo”, comentó el participante del reality.

La defensa de Jonathan

Por su parte, Mujica defiende con garras su amor con Pamela, asegurando que “me da risa que tengan esa opinión porque muchos no se han molestado en venir a preguntarme a mí ni a la Pame qué sentimos. Ellos se guiaron por la primera impresión del hotel (en el resort en Punta Sal donde estuvieron en el primer capítulo): ahí pudimos hablar cosas de hombres y no expresé esa admiración que le tenía a Pamela de antes. Entrando a quí ellos no sabían que yo había fumado un cigarro con Pamela -en Punta Sal-, así que no sabían de esa conexión que tuvimos”.

“Entiendo que tengan sus prejuicios y no los juzgo”, declaró al medio ya mencionado.

Con respecto a esta supuesta conexión, el modelo aseguró que cuando estuvieron en la playa se dio cuenta de que “teníamos el mismo humor, tirábamos las mismas tallas, ahí me di cuenta que me podía gustar mucho más de lo que pensé”.

“Antes de ese cigarro me sentía desigual, como que no podría estar a la par con ella. Después sentía que estábamos muy iguales, al mismo nivel y me sentí muy cómodo. La complicidad marcó el punto para decidir”, asegura Jonathan.

Asimismo, el participante de “Tierra Brava” aclaró que lo que siente por Pamela no es solamente admiración puesto que “ahora tuve la oportunidad de conocerla en persona y le encontré un lado tierno que no había visto y me llamó mucho la atención. No es sólo La Fiera, es la Pame no más”.

Finalmente, reveló que lo que más le gusta físicamente de la rostro de televisión son “los ojos” puesto que “no necesita decirme nada, con una mirada te puede decir mucho y eso me encanta”.

“En cuanto a lo que siento, no podría ser muy específico, pero sí sé que es algo muy lindo, una atracción fuerte y química en las conversaciones que hace que ni ella ni yo nos aburramos”, sentenció sobre su vínculo con Pamela Díaz.