“No se parece en nada a la persona de la televisión”: Camilísima contó detalles del romance que vivió con Seba Ramírez

Camila Campos es una periodista que se ha hecho conocida por su trabajo en Canal 13 y también por haber estado en el reality Tierra Brava de Canal 13. Sin embargo, también llamó la atención por haber sido polola de Sebastián Ramírez, el actual integrante de Gran Hermano Chile, que transmite Chilevisión.

Por lo mismo, en el último Live de Publimetro, le consultaron cómo vivió esa relación, y ella aseguró que el chico reality fue muy distinto a lo que se ha visto de él en la tele, partiendo por decir que con ella fue un hombre cariñoso y romántico.

“Él llegó a complementar y a él le pasó lo mismo conmigo. Yo conocí facetas del Seba (Ramírez) que nadie conoce y el conoció facetas mías que también nadie conoce”, partió diciendo Camilísima.

“Siento que fue una cosa especial la que se dio entre nosotros, el tema de la conexión también” agregó Campos y aseguró que la personalidad que mostró con ella era más que diferente a la que le vemos en el reality Gran Hermano.

“Es mucho más tímido de lo que se ve, por lo menos conmigo fue así. Es mucho más pausado, mucho más mental”, explicó aunque luego bromeó con ella misma al decir que “no sé con quién estuve parece, no se parece en nada a la persona de la televisión”, aseguró la ex participante de Tierra Brava.

De hecho juró que con ella no fue alguien picaflor ni que tuviera que andar preocupada de que él mirara para el lado. “Conmigo no fue así, lo de nosotros fue más, no sé si más bonito es la palabra, pero fue más infantil, no sé como llamarlo la verdad”.

Romántico y jugado

Mientras hablaba de Sebastián, a Cami Campos se le dibuja una sonrisa en el rostro, y es que al parecer su experiencia con él fue bastante buena o así la recuerda ella.

“El Seba conmigo fue muy romántico, de hecho el regalo que me hizo en el último cumpleaños fue bacán. Él sabe las cosas que me gustan a mí, yo soy mucho de flores, joyas y él era muy atento conmigo en todos los sentidos”, aseguró.

“De hecho, para Año Nuevo yo no sabía qué hacer, estaba como desmotivada y de repente un día me escribe y me dice ‘¡listo, nos vamos a ir a Brasil!, está todo pagado’. Yo le dije que bacán”, reveló.

“En verdad no tengo nada que decir en contra, porque tiene un lado romántico”, lanzó cuando le consultaron si el hombre era jugado y ella afirmó que sí. “Yo creo que sí, es jugado”.

Por último, explicó que pese a toda esta buena onda, en la actualidad “no tenemos relación, actualmente no somos amigos”, finalizó.