Pamela Díaz está enterada del estado de salud de Jean Philippe Cretton y su reacción se verá en Tierra Brava

Jean Philippe Cretton está viviendo días muy complejos en por su cuadro de depresión, ya que tuvo un episodio particularmente fuerte, por lo que debió ser internado. De hecho, Chilevisión a través de un comunicado informó que el periodista estará fuera por algún tiempo producto de esta situación.

Fue él mismo que la semana pasada dejó entrever el momento por el cual estaba pasando. “Hoy está siendo de esos días difíciles, amigos y amigas. Aquí es cuando mis cercanos, mis amigos, mi familia me retan y me dicen: ‘por qué tienes que hacer videos, mostrándote así tan débil’. Pero a veces siento que hablándole incluso a una cámara se me alivia un poco todo”, confesó.

Pamela Díaz sabe al interior de Tierra Brava

Su expareja, Pamela Díaz, se encuentra en el encierro de Tierra Brava, pero está informada de la situación de Cretton. Sin embargo, esto no se ha visto en el programa, debido a que está con semanas de desfase en la transmisión.

De este tema conversaron Ignacio y Cecilia Gutiérrez en un live. “Efectivamente lo que yo sé es que la Pamela se enteró de la situación de Jean Philippe, le contaron. Obviamente el reality tiene unos días de desfase de grabación, y Jean Philippe ha tenido dos episodios un poco más severos en su estado anímico. Y la Pamela se enteró del primero, que ocurrió hace un par de días. Y eso se va a transparentar en las ediciones del reality”, dijo Cecilia.

Además indicó que “La Fiera” se afectó mucho con la información y se verá en los próximos capítulos, ya que se le verá más solitaria y callada.