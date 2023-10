“Que se vayan a la m...”: Helhue Sukni reveló que perdió miles de seguidores tras polémico post sobre Palestina

No pasó inadvertida la publicación en defensa de Palestina que realizó en Instagram la abogada Helhue Sukni. De hecho, muchos la acusaron de una supuesta “justificación” de Hamas y por lo mismo la dejaron de seguir.

La abogada, que se ha declarado “palestina hasta los huesos” publicó el martes un conocido poema palestino titulado “Confesión de un terrorista”. El texto lo acompañó con su propia arenga: “Nunca nos derrotarán”.

Su posteo generó miles de reacciones, tanto a favor como en contra, pero no pasó desapercibido.

¿Perdió popularidad?

Helhue estuvo de invitada en el programa Not News (Vía X), espacio donde reveló haber perdido unos 3 mil seguidores en Instagram tras publicar el poema palestino.

“Lo más divertido es que eran todos judíos, que me querían pero ahora no me quieren. En todo caso, les digo al tiro: no tengo nada contra los judíos, a quienes no quiero son los sionistas”, aseguró

“No me quiero hacer la linda con la opinión pública... el que me quiera dejar de seguir que se vaya a la mier...”, agregó

Su opinión sobre Hamas

Nicolás Larraín, conductor del programa, le preguntó su opinión sobre los sangrientos ataques de Hamas y Helhue manifestó su tajante rechazo a esta organización. La calificó de terrorista y que hacen daño a la causa.

“No hay hueones más imbéciles. Son unos estúpidos. ¿Sabís por qué? Si ellos querían lograr un objetivo, de tomar rehenes para liberar presos, no deberían haberlo hecho de esa forma”, comenzó aclarando.

Además les recriminó que “hoy está todo el mundo en contra de Palestina, porque la gente no sabe que Palestina no es Hamas, que es un grupo, un grupo terrorista”.