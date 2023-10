“Quedé flechada”: Azzartt Maveth confesó que se siente atraída por Luis Mateucci

Durante la reciente emisión “El Purgatorio”, el estelar de Canal 13, estuvo presente Azzartt Maveth, la segunda eliminada de Tierra Brava, y quien sorprendió con una particular confesión sobre sus sentimientos hacia Luis Mateucci.

El popular programa, conducido por Nacho Gutiérrez, se centró en evaluar las acciones de los famosos para determinar su destino en el Paraíso o el Infierno. Esta semana, Kurt Carrera y Claudio Moreno fueron los invitados destacados.

El conductor Nacho Gutiérrez no dudó en realizar una directa pregunta a la tiktoker. “¿Tenías ganas de besar a Luis Mateucci?”, le consultó de entrada el animador. Ante esto Azzartt entregó una contundente respuesta: “Lo dije antes, como que él no es muy encantador por televisión. Lo vi en el aeropuerto y quedé flechada”.

El animador continuó indagando y le preguntó si estaría dispuesta a retomar su historia con Luis en Tierra Brava. Azzartt no titubeó y afirmó: “Sí, por supuesto. Le diría ‘vengo a terminar lo que dejamos en el avión’”.

La sorpresa no terminó ahí, ya que Nacho Gutiérrez cuestionó si Azzartt tenía miedo de Daniela Aránguiz, la ex conquista de Luis Mateucci. “¿No le tienes miedo a la Daniela Aránguiz si vas a estar con Luis Mateucci?”, le consultó el animador, a lo que Azzartt respondió con determinación: “Yo dije algo y lo reafirmo; los hombres son del mundo, no son de nadie, a menos que tenga un anillo... ahí se respeta”.