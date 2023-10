“Se hubieran hecho millonarios”: Marcianeke revela que su “hermanita” fue rechazada en casting de ‘Gran Hermano’

Muchas personas quisieron ingresar a Gran Hermano, por eso famosos y anónimos acudieron al casting que hizo Chilevisión para recultar a sus chicos reality. De hecho, ahora nos enteramos que hasta la hermana de Marcianeke fue a presentarse, pero según el cantante urbano, la producción del reality “ni la mear...”.

El propio ex pololo de Ignacia Michelson contó la situación en un live que hizo en sus redes sociales.“Gran Hermano, tengo puras quejas con Gran Hermano, porque yo fui a mostrar a mi hermana pa’ que se meta. Se presentó, me puse a llorar con su presentanción y ni la mearon”, aseguró en su particular estilo.

De todas maneras, igual se desahogó diciendo que ellos se la perdieron: “Son como el pi..., se hubieran hecho millonarios con mi hermanita ahí, pero bueno, prefieren los cahuines antiguos”, lanzó finalizando con una estruendosa risa.

Por ahora, el sueño de la hermana de Marcianeke ya no podría ser realizado, porque según han dicho en el reality, no habrán nuevos ingresos ni repechajes en el programa de tele realidad que produce Chilevisión.

[ LEE TAMBIÉN: Pincoya dio a conocer las razones para rifar los regalos que le dio la mamá de Cony en ‘Gran Hermano’ ]