“Hubiese preferido...”: Fernando Solabarrieta se refiere a ingreso de Nicolás a Tierra Brava

El periodista deportivo Fernando Solabarrieta, próximo invitado en los live de los jueves de Publimetro, entregó su opinión respecto a la participación de su hijo Nicolás en el reality de Canal 13, Tierra Brava, confesando que no fue totalmente de su agrado.

Fue en conversación con Daniel Fuenzalida en el programa “Sin Dios ni ley”, que reveló que como padres con Ivette Vergara, rostro de TVN, no tenían pensado que sus hijos siguieran sus pasos televisivos.

Incluso, cuando cumplieron 18 años les preguntaron si querían ser conocidos en TV, pero ellos prefirieron mantener el bajo perfil. Por eso, su sorpresa fue mayúscula.

Fernando por ingreso de Nicolás a Tierra Brava

“El Nico siempre decía que no. Entonces me llamó la atención, a mí y a mi mujer, que ahora a los 27 haya querido hacer algo en televisión y en un reality que tiene tanta exposición”, confesó el actual comentarista de CHV.

Si bien, Fernando dice respetar la decisión de su hijo, reconoció que hubiese preferido que continuara trabajando en su profesión de ingeniero civil, la cual retomó tras renunciar al fútbol profesional.

“Respeto mucho su decisión. Lo apoyaré, como siempre, pero hubiése preferido que se hubiese quedado en Duabai ejerciendo su profesión”, sinceró el periodista.

“No tengo esta idea de trabajar en tevé o animar eventos. No estoy buscando convertirme en un chico reality”, contó tiempo atrás Nicolas Solabarrieta tras confirmar su ingreso al reality.

“Tengo mi emprendimiento de ropa, la marca Tros (tros.cl), entonces esta oportunidad me sirve para invertir en Tros y seguirla haciendo crecer”, sinceró, entusiasmado con la posibilidad de ver crecer su negocio.

“También me gustó la idea de las competencias físicas; no me imagino encerrado en una casa, hasta la persona más cuerda del mundo, perdería los estribos. Tener actividades, estar en un campo, recoger huevos, estás haciendo otras cosas”, explica Solabarrieta, quien reconoce que su decisión fue un gran tema en la casa.

“Mis papás nunca han sido muy afectivos con el tema, no les gustó mucho la decisión porque ellos son súper ajenos a los realities. Además, conversamos que puede ser un arma de doble filo, pero al final tengo 27 años y las decisiones las tomo yo. Sé que no están muy convencidos, pero después van a cambiar de opinión”, asegura Nicolás, quien enfatiza que tras su paso por el reality “veré qué voy a hacer después”, contó a LUN.