“Yo creo que nos hicimos mucho daño”: Marcelo Ríos rompe el silencio por quiebre con Paula Pavic

El extenista Marcelo Ríos se refirió a su matrimonio con Paula Pavic, con quien sufrió un quiebre en la relación meses atrás, pero se dieron una nueva oportunidad. Producto de ello habló largo y tendido en “Podemos Hablar”, capítulo que saldrá emitido el viernes por CHV, bajo la conducción de Julián Elfenbein.

Según contó, a pesar de llevar la fiesta en paz, el término definitivo solo sería una cosa de tiempo, puesto que habría un evidente desgaste en cuanto al amor de pareja.

“La relación está desgastada, hoy conversamos, hay hijos de por medio y estamos tratando de estar bien. Yo creo que nos hicimos mucho daño entre los dos. Lo que me deja tranquilo es que yo cuando conocí a la Paula estuvimos 13 años muy bien, pero con la Paula que conocí”, se escucha en el adelanto, consignó Página 7.

Además, contó sin pelos en la lengua, fiel a su estilo directo y sincero, que los últimos años años han sido los peores de su matrimonio y ambos tienen cosas que no se gustan del otro.

“(Los últimos tres años) han sido pésimos porque ella cambió, entonces estamos en épocas diferentes de la vida… está metida en cosas que a mí no me gustan, y yo estoy metido en cosas que quizás a ella tampoco le gustan. No estamos en el mismo camino, no estamos alineados”.

Marcelo Ríos sobre Giuliana Sotela

Además, en la ocasión, Ríos habló del romance de su hija Giuliana Sotela, Constanza Ríos, con el seleccionado de la Roja, Guillermo Maripán.

“Sabía quién era, que estaba en la selección, aparte yo tuve algunas conversaciones con Gary Medel, y él me contó hueás, entonces como ese es poco carbonero, por lo que me dijo me dieron ganas de llamarlo y le pregunté algunas cosas”, desclasificó.