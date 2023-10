“Me entretiene mucho hacer farándula”: Julia Vial se refiere a su llegada a “Sígueme y te sigo”

La animadora chilena, Julia Vial, se encuentra lista para hacer un esperado regreso a la farándula con su nuevo rol como conductora en el renovado programa “Sígueme y te sigo”. Vial, se convierte en la figura central de la reestructuración del espacio de espectáculo de TV+, antes conducido por Francisco Kaminski.

TV+ ha hecho ruido en los medios tras la salida de varios rostros conocidos y la llegada de nuevas caras al canal.

Julia Vial, quien previamente trabajó en programas de farándula como SQP e Intrusos, se mostró entusiasta con la oferta de conducir el nuevo programa. En una entrevista con El Mercurio, Vial expresó su sentimientos previo a su llegada al estelar.

“Estoy muy agradecida de esta oportunidad, que surge por una llamada en la que me cuentan que están renovando el espacio. Yo dije de inmediato que me interesaba el proyecto, porque me formé en programas de farándula y creo que han sido los que más han aportado en mi carrera televisiva”, afirmó la animadora.

La conductora fue parte de la era dorada de los programas de farándula, lo que le ha permitido entender en mayor profundidad cómo funcionan estos espacios mediáticos. A partir de esto, Vial sostuvo: “Los programas de farándula son los más complejos de hacer y te ayudan a tener herramientas para cualquier otro espacio en televisión. Creo que hasta me sirvieron para moderar algún debate. Además, me entretiene mucho hacer farándula”.

El programa “Sígueme” no solo trae a Julia Vial como conductora, sino que también contará con un panel de comentaristas de renombre, incluyendo a Sergio Marabolí, Cecilia Gutiérrez, Michael Roldán, Kenita Larraín y Daniella Campos. Julia Vial compartió sus pensamientos sobre la dinámica única que se formará entre estos conocidos panelistas.

“Hoy no existe esa farándula dura de antes. Es muy particular que por primera vez Daniella Campos y Kenita Larraín trabajen juntas. Esto demuestra cómo la madurez y el paso de los años pueden hacer que dos personas que eran antagonistas tal vez mañana puedan convertirse en amigas”, concluyó la conductora.

