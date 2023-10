“Ya me conquistó una vez”: Azzartt Maveth de Tierra Brava desclasificó antiguo affaire con Bambino

La última eliminada de Tierra Brava, Azzartt Maveth reveló su relación de amistad que tiene hace años con Fernando Altamirano, más conocido como Bambino de Gran Hermano, contando que, incluso, habría llegado a “conquistarla”.

Fue durante el fin de semana donde los chicos realities compartieron en el cumpleaños de la española Gala Caldirola y terminaron juntos en un “after”, donde estuvieron hasta el amanecer y publicaron historias de Instagram donde se veían muy acaramelados.

[ Alerta de rumores en Tierra Brava: Revelan reingreso de eliminada tras renuncia de Eva Gómez ]

Según contó la propia Azzartt a Publimetro, se conocieron años atrás vía aplicación de citas, donde hubo un claro interés de parte de él por tener una relación.

“Nos conocimos por una aplicación de citas hace muchos años por Facebook. Hace muchos años pude tener una relación con él y fui yo la que no quiso”, contó.

Sin embargo, aseguró que actualmente “no me cierro a nada”, sinceró respecto a poder darse una oportunidad en el amor con el exGran Hermano.

Además, señaló que Fernando “ya me conquistó una vez, él tiene claro lo que tiene que hacer”, agregó misteriosa.

¿De las micros a los camiones?

Azzartt, conocida como “la tía de la micro”, debido a su trabajo en el transporte público, lamentó que tras su salida de Tierra Brava no ha tenido ofertas laborales, por lo cual está pensando seriamente en dejar la conducción de buses y cambiarse a los camiones.

“No se me han abierto puertas del transporte público como yo esperé, así que hoy comenzaré el curso para la licencia A5 y probar en los camiones”, contó.

Respecto a cómo ingresó al rubro de transporte, reveló que “donde vivía en el hogar de menores, estaba al lado de tres terminales, siempre me llamó la atención y tuve la idea constantemente de realizar el curso y cuando me di cuenta que era el momento de hacerlo, me enfoqué hasta lograrlo”, sentenció.