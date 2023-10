“Siempre fuimos los tres”: Francisco conversó con Constanza para arreglar las diferencias entre ‘Los Lulos’

En medio de una tensa ruptura entre los miembros de “Los Lulos” y “La Resistencia”, el veterano Francisco Arenas, conocido cariñosamente como “Papá Lulo”, ha emergido como un mediador sabio en un intento por restaurar la amistad que alguna vez unió a Constanza Capelli, Pincoya y él mismo. Las tensiones surgieron hace semanas cuando Constanza acusó a Pincoya de agresión y solicitó su expulsión del reality.

Recientemente, Francisco decidió abordar la situación con Constanza en una emotiva y profunda conversación en Gran Hermano Chile. En un gesto de humildad, reconoció sus errores y se disculpó sinceramente, diciendo: “Me equivoco, igual que tú”. Durante la charla, también aprovechó para aconsejar a Constanza y revivir momentos compartidos por el trío, lo que llevó a Cony a estallar en lágrimas.

Papá Lulo insistió que la conversación debería ser de tres personas, incluyendo a Pincoya. Constanza expresó su distancia con Pincoya y señaló que ya no compartían tanto como antes, afirmando: “Yo ya ni hablo con ella, no cruzo palabras con ella. Contigo a duras penas. De hecho con los de la casa, ustedes dos son con los que menos converso, así de triste”.

Francisco, apelando a la importancia de la amistad, insistió en que las conversaciones debían incluir a todos y destacó la necesidad de retomar lo que alguna vez fue una relación sólida.

“Éramos los tres y siempre fuimos los tres. ¿Por qué no podemos conversar? Dime tú por qué no podemos”, la interpeló Pancho.

A lo que Constanza respondió: “Es que si ella hubiese querido, ella se hubiese acercado”, refiriéndose a Pincoya.

“Yo cuando me paro afuera y camino y veo la pieza, te miro y veo esa imagen cuando estaba la Jennifer acostada, y tu estabas así de cabeza, y ella te hacía cariño en la cabeza. De repente yo las miraba… peleaban, pero después igual se iban a reunir a la pieza”, le dijo Pancho, generando la emoción de Cony, quien no aguantó las lágrimas.

“¿Por qué las cosas que han estado lindas no pueden ser iguales’ Yo le dije a la Pincoya ‘por qué tú tienes que esperar salir por la puerta y estar yéndote por ahí, para darle un abrazo a una persona, para decirle que te quiero y perdona por todo lo que hice’”, sostuvo el hombre.

“Si hay cariño y uno quiere rescatar algo, yo no lo pierdo. ¿Qué mensaje les vino a dar tu mamá? Que yo no sé si tú no entendiste o ella”, le dijo finalmente.

Mientras tantos los seguidores de “La Resistencia” siguen anhelando un pronto reencuentro entre las amigas, sin embargo, algunos ya han pedido toda esperanza de que esto vuelva a suceder, pues al parecer ninguna de las dos ha planteado un diálogo o conversación para limar asperezas.

