“Es un guerrero”: Millaray Viera le mandó pura buena onda a Jean Philippe Cretton por su delicado estado de salud

Jean Philippe Cretton no está pasando un buen momento con su salud mental, por lo mismo Chilevisión confirmó que se mantendrá alejado de la pantalla para preocuparse cien por ciento de su cuadro de depresión.

Por lo mismo, Chilevisión confirmó que el animador será reemplazado por Julián Elfenbein, quien volverá a conducir el programa ‘Podemos Hablar’.

El tema del delicado estado de salud de Jean Philippe no es fácil de hablar para sus amigos y familiares. No hay duda de que todos quieren que se recupere, y así lo dejó en evidencia la conocida modelo y comunicadora Millaray Viera, quien compartió pantalla con el ex de Pamela Díaz cuando ambos trabajaron en Yo Soy.

“No he tenido la oportunidad de hablar directamente con él ni saber detalles de lo que está sucediendo. Por lo mismo, me parece delicado dar una opinión al respecto”, partió diciendo Millaray en conversación con el portal de Página 7.

“Lo que te puedo decir es que Jean-Phi es un guerrero, un hombre que ha puesto todo en la lucha contra la enfermedad que él tiene, y eso lo hace digno de mi admiración”, manifestó ella sobre la depresión que sufre el animador de Chilevisión.

“Yo tuve la mejor de las experiencias trabajando 4 años con él, y solo le deseo que todo lo que está pasando ahora, que la contención que está recibiendo, lo ayude a dejar atrás esta maldita enfermedad”, agregó.

“Él es un hombre luminoso, un hombre bacán que se merece ser feliz”, terminó diciendo la modelo, quien claramente quiere lo mejor para su ex compañero de trabajo.

