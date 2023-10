“Yo estaba enganchada con Felipe, y Felipe no tanto”: Kathy Salosny se sinceró sobre Camiroaga y su salida de “Extra Jóvenes”

En el nuevo capítulo de “Socios de la parrilla”, Kathy Salosny se sincerará sobre su pasado en televisión, revelando los verdaderos motivos por los cuáles decidió abandonar “Extra Jóvenes”.

De acuerdo al testimonio de la exrostro de Mega, el antiguo espacio juvenil comenzó como una sección del programa Extra Mujeres, de Gabriela Velasco.

“Hacíamos media hora de programa y fue un éxito. Estuve seis años animándolo en vivo, y al final llegó Felipe, que estuvo un año nomás en el programa”, recordó sobre Felipe Camiroaga, quien era asistente de dirección y empezó a aparecer en pantalla de a poco.

Acto seguido, reveló que el fallecido comunicador fue uno de las razones por la que decidió irse del exitoso espacio.

“Yo estaba enganchada con Felipe, y Felipe no tanto. Entonces fue una cosa como de despecho, por eso me fui, no fue por plata”, admitirá.

Tras su salida, Claudia Conserva llegó a este puesto, quien también recordó a Felipe en el programa de Canal 13.

“Yo nunca había hecho TV, era Miss 17 nomás. Lo hice lo mejor que pude, pero salió muy mal. En la reunión de pauta después del primer día, Felipe me hizo bolsa. ‘Yo encuentro que ella guatea el programa. No tiene ritmo’, dijo, y yo me fui destrozada a llorar. Pero lo agradezco porque empecé a atinar, y al día siguiente lo hice mucho mejor”, recordó la actual rostro de TV+.