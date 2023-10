“Acá afuera lo vamos a estar esperando”: Azzartt Maveth habló sobre el reingreso de Bambino a “Gran Hermano”

Azzartt Maveth, la ex participante de “Tierra Brava” y conocida como la “tía de la micro” en Tiktok, fue entrevistada recientemente por Las Últimas Noticias, donde se refirió a su supuesto affaire con Fernando Altamirano, el participante de “Gran Hermano Chile”, y también a su vida personal post “Tierra Brava”.

Recordemos que previo al reingreso de Fernando Altamirano (Bambino) a “Gran Hermano”, se les vio compartiendo tiempo juntos, junto con Camilísima, en el cumpleaños de la española Gala Caldirola, seguido de una reunión de “after” que duró hasta el amanecer, según lo que compartieron en sus historias de Instagram

Más tarde, fue la propia Azzartt quien reveló a Publimetro que ella y Bambino se habían conocido años atrás a través de una aplicación de citas y que había surgido un mutuo interés, sin embargo, en esa ocasión ella no se interesó mayormente.

Ahora, el participante ingresó nuevamente a “Gran Hermano”, y Maveth entregó sus impresiones al respecto: “Lo hablamos antes de irse. Le deseo lo mejor, que se muestre. Espero que no esconda su personalidad, que si le gusta alguien siga siendo él y que no se atrape. Siento que él se atrapó (cuando ingresó por primera vez) porque es muy simpático, carismático y cariñoso”.

Además, aprovechó de despejar las dudas sobre una posible relación sentimental. “Nos dimos compañía estas últimas semanas. Él me ayudó mucho post “Tierra Brava” y yo lo apoyé para que entrara a “Gran Hermano” porque él no estaba tan seguro de regresar. Le dije ‘si tú no entras yo no te hablo más’” bromeó, para luego agregar “Tiene que disfrutar su momento en pantalla”.

Finalmente aclaró que no están pololeando, sin embargo declaró “Acá afuera lo vamos a estar esperando”.

Maveth, quien ya lleva un par de semanas fuera de “Tierra Brava”, también se refirió a su vida post reality. “Es un honor cuando la gente me dice te conozco, realmente muy especial”, confiesa.

“Si me encuentro a alguien en la calle y quiere una foto o un video siempre se los voy a dar porque gracias a ellos estoy acá. El carácter que tengo no es como muchos lo muestran. No les puedo caer bien a todos, pero soy siempre yo, no otra persona”, sostuvo la tiktoker.

Azzartt confesó que si bien no está haciendo eventos en este momento, si le gustaría ser parte de un programa al estilo “Sabingo”. “Me gustaría contar historias de la gente. También me gusta Sabingo. Me gustaría estar en la calle, más que en un set de televisión”, señaló.