“La Rancherita” dice tenerla clara: “No me involucraría de nuevo con un futbolista”

Carolina Molina, más conocida como “La Rancherita”, estuvo invitada a “Sin Dios ni late”, donde se refirió a su relación con Arturo Vidal. “Lo ideal es escoger lo que uno quiere hacer y no que te mantengan y te dejen callada”, aseguró, agregando que “no me involucraría de nuevo con un futbolista”.

La conocida intérprete se sometió al cuestionario de Daniel Fuenzalida. Tras repasar su actual vida y contar anécdotas de su paso por “La Voz”, programa de talentos que grabó en México, la Rancherita habló de amor.

“Por la música le dije que no”, enfatizó la cantante. Fiel a su estilo dijo que fue por “mis sueños, mi trabajo, que nadie me truncara”, esgrimió.

Pasaron los años y el mediático romance pasó al olvido. Eso sí, hasta que una comentada fiesta donde el goleador invitó a la morena cantante. Fue en México y ella accedió con el fin de cerrar un ciclo: “mi idea fue hablar con él y aclarar los cahuines de gente que le decía cosas de mí y gente que me decía cosas de él”.

Hace unas semanas manifestó que en la fiesta ”vi cosas que no quería ver. Yo estaba soltera y me invitó a una fiesta con más gente. Su intención era clara. Habían hartas colombianas y venezolanas. No estaba cómoda con el ambiente”.

A Fuenzalida le confesó que “yo conocí a un niño que era tierno, amoroso y simpático y quería llevarme con él”.