“Lo que a mí me asombró en esta ocasión”: Rafa Cavada entrega detalles desconocidos de su cobertura a la guerra de Israel y Hamás

El periodista Rafael Cavada entregó detalles desconocidos de la cobertura de 10 días que le correspondió realizar por Chilevisión en la franja de Gaza, uno de los territorios más devastados por la guerra entre Israel y Hamás, y en el que el rostro del canal privado afirmó haber sentido una gran “sensación de vulnerabilidad” de parte de los ciudadanos palestinos.

Fue en su podcast en “Emisor Podcasting”, y bajo el título de “Testigo de la guerra: Rafa en Israel y Palestina”, que el comunicador expuso lo que a su juicio ha sido uno de los mayores temores de la población afectada por el conflicto bélico entre el gobierno israelí y Hamás.

El relato de Rafael Cavada

“Lo que a mí me asombró en esta ocasión, en particular, fue la sensación de vulnerabilidad, porque la sensación de revancha de los israelíes es usual: cada vez que hay un ataque, Israel lanza estas represalias que suelen ser colectivas (...) pero en este momento, en particular, había una mezcla de ira pero también de desazón, de angustia”, sinceró Cavada, quien reconoció además haber sido testigo, en primera persona, de los bombardeos en la franja de Gaza.

“Cuando uno ha estado en estos terrenos, sabe que si uno se deja llevar por sensaciones de pánico, no volverá jamás”, señaló. “Yo escuchaba los cohetes que caían y sabía que venían de allá (de Gaza)”, agregó.

“Yo a esta altura trato de ver lo que hacen los locales. Es cierto que en Tel Aviv la gente corría. En Sederot conversábamos cuando se escuchaban las bombas (...) yo creo que es un switch que opera. Si te pones a pensar que te puede caer algo encima, no sales del auto. Es más, no vas al lugar”, puntualizó en su conversación con Soledad Agüero.

“Todos los periodistas internacionales compartimos el mismo temor: que esto escale. Que Irán tiene ganas de que Hezbollah se meta en el conflicto es una realidad. Y que esto podría dar lugar a un enfrentamiento de baja intensidad constante, del cual no se salga en años, es súper preocupante, para el mundo y para el pueblo de Palestina e Israel”, finalizó.

