Pamela Díaz lo decreta: “Estoy segura de que después del reality seguiré en Canal 13, porque me quiero quedar ahí”

Casi un mes lleva Pamela Díaz encerrada en el reality show “Tierra Brava” de Canal 13, en donde se coronó como la participante mejor pagada del programa de telerrealidad. “La Fiera”, justo el día antes de tomar el vuelo a Perú, conversó con Revista Velvet.

La comunicadora, sin duda, ha sido protagonista de la prensa nacional en un año cargado al éxito laboral y un quiebre amoroso que toda su “pípul” lamentó. Así Pamela retomó su soltería, aunque poco le duró, apenas apareció en pantalla hizo match con el modelo nacional Jhonatan Mujica.

Pero “La Fiera”, no se conforma y aún tiene pendientes en su carrera, es así que contó a Revista Velvet que “quiero que me ofrezcan ser jurado de Viña”. Otro ítem que reconoce no es el mejor es el amor. Del ex futbolista Manuel Neira padre de sus 2 hijos mayores, dice “no hablamos hace 15 años”, del papá de su hija menor se sabe que no tienen relación y que casi no pudo salir de Chile por no contar con el permiso para sacar a la menor.

Pamela contó que negoció su ingreso al reality hasta último momento, “todo ocurrió muy rápido (…) en una semana tuve que dejar todo listo, porque hasta último minuto estuve en negociaciones con Chilevisión y Canal 13. Me decidí por “Tierra Brava”, ya que la oferta económica era mejor y porque no me gusta “Gran Hermano”, encuentro que es un pésimo casting, hay mucho ocio y no podría llevarme bien con esos participantes, me aburriría mucho”.

Además, contó que “aproveché de adelantar todo mi contenido para el canal de YouTube, que es en lo que yo trabajo. Nunca me planteé ganar un reality, pero hoy sí lo pienso y está en mis perspectivas. Aunque negocié un determinado tiempo (45 días) para entrar, no descarto lo que pueda pasar en el camino y, entre esas opciones, sí está el ganar este programa”.

Respecto a su trabajo en redes, Youtube y la Tele, la ex Mekano señaló “estuve un año donde no llegaba a mi meta económica y a mí me gusta la plata, darme mis gustitos, salir a comer afuera. Y en un momento mi Instagram empezó a generar mucho contenido y así empezaron a llegar las marcas. Pero no me da miedo estar fuera de la tele porque me reinventé de esta manera con todo lo que hay en el mundo digital. La verdad es que siempre me he visto fuera de la televisión. Una de mis aspiraciones es estar detrás de cámara, supervisando contenidos, materializando nuevas ideas. Por ejemplo, me hubiera encantado ser yo la que eligiera el casting para un reality”.

“La Fiera” no descarta la idea de tener un puesto ejecutivo en TV, pero aclara “tener un puesto donde me pueda hacer cargo un poco del proceso creativo, de sentir lo que está pasando. Me pasa mucho con los ejecutivos y gente que trabaja en televisión que no tienen ni idea, ni siquiera de números. Algunos, ¡ojo!, no estoy generalizando”.

En relación a lo que viene para ellas tras el encierro dijo “estoy segura de que después del reality seguiré en Canal 13, porque me quiero quedar ahí, ya les he presentado algún proyecto y estamos en conversaciones”.

La Fiera, entró soltera al reality, pero sabiendo que se le acabaría pronto, “yo aplicó la ‘Ley de la atracción’ para todo y me propuse estar en pareja con alguien que me guste mucho de acá a junio del próximo año. Te juro que así va a ser. No es que necesite de un hombre para ser feliz, pero extraño los cariños”, en tanto aseguró que no extraña tanto el sexo “hoy me declaro en huelga afectiva y sexual”.