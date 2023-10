“Me gusta mucho el exhibicionismo”: chilena revela que gracias a sus contenidos de OnlyFans y Arsmate puede ganar hasta $13 millones

Una confirmación de que el negocio detrás de las aplicaciones de contenidos eróticos es bastante lucrativa entregó esta semana la modelo chilena Bárbara Montero, quien detalló en un noticiario nacional que gracias a sus fotografías y videos publicados en plataformas como OnlyFans y Arsmate puede ganar hasta 13 millones de pesos.

La joven dio cuenta en Meganoticias del negocio que ha consolidado a estas plataformas como uno de los rubros más rentables en el mundo de las redes sociales para adultos.

Millonarios ingresos por OnlyFans y Arsmate

Acompañada por su actual pareja, un entrenador fitness que también ofrece contenidos eróticos, y con quien Bárbara asegura ha sabido separar el mundo laboral del sentimental (“esto es virtual, tenemos muy clara la línea entre lo real y lo no tangible del formato”), la joven detalló cómo lo hace para gestionar su oferta audiovisual a los seguidores de ambas plataformas.

“Yo ofrezco mucha cercanía y cosas muy personalizadas. Grabo videos dependiendo de lo que requiera cada persona. Onda, me piden: ‘¿Puedes grabar algo con lencería verde?’, y yo grabo algo con lencería verde. O fetiches, pero siempre estoy muy pendiente de las personas, cumpliendo mucho qué es lo que quieren ver. No es como que subo cosas y me olvido, estoy todos los días al menos seis horas conectada”, indica la modelo.

“Pero sí hay gente, que es la minoría, que te pide cosas raritas, y esas no las acepto. Sonidos raros o en lugares muy extraños, que tampoco puedes llegar y hacerlo. Es la minoría, pero sí me ha pasado”, revela Bárbara, quien también reconoce disfrutar de su rentable trabajo virtual.

“Esto es algo como una confesión, pero a mí me gusta mucho el exhibicionismo, no tengo problemas con grabarme, que me vean, bailar en la lencería, en lo erótico, me gusta demasiado. Y no es algo incómodo, no es necesariamente algo donde diga: ‘Ay, esto es muy incómodo para mí, y es sólo por dinero’, entonces me muevo solamente en el margen de hacer cosas que a mí me gustan”, explica, a la vez que es enfática en señalar cuáles son sus límites.

“Si el día D me piden algo que me llegara a incomodar, no lo haría. Como la gente que te pide salidas, cosas presenciales”, asegura Montero, cuya idea es ir ganando más notoriedad en las plataformas eróticas para generar mayores ingresos de los millones que ya acumula en su cuenta corriente.

“Actualmente, porque mi idea es que vaya in crescendo, en Arsmate estoy en alrededor de dos millones y medio a tres millones (de pesos); y en OnlyFans, de ocho a 10 millones de pesos”, finaliza.