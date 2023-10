“Le pareció una ordinariez”: Angélica Sepúlveda revela detalles de su quiebre con Gürsel

La nueva integrante de Tierra Brava, Angélica Sepúlveda, quien próximamente se verá en pantalla del reality de Canal 13, se refirió a su ex relación con el galán turco, Gürsel, revelando qué fue lo que originó la ruptura tras siete años de romance.

“Terminamos en agosto y terminamos mal. Era una relación de siete años y yo soy súper orgullosa. Él se sintió ofendido y me culpó por cosas que en las que yo no tenía nada que ver”, dijo en entrevista con el medio LUN.

Angélica Sepúlveda recordó quiebre con Gürsel

“Lo que pasó fue que apareció una noticia mal intencionada, que decía que él le había dado likes en Instagram a una modelo paraguaya. Ahí apareció su nombre con su foto en varios portales y yo salí a defenderlo. A su familia que es turca, muy tradicional, esto le pareció una ordinariez”, reveló.

Según contó, fue la mediática exposición en redes sociales, lo que habría pasado la cuenta.

“Los turcos son muy celosos de su vida privada, su vida familiar no la muestran en Instagram. Sus papas me querían mucho, pero siempre sentían que exponía a Gürsel cuando subía fotos con él. Y él no pudo con esto y la presión familiar. Así que me llamó y me terminó antes de irnos a un viaje a Japón por dos meses. El viaje no funcionó, obvio, porque además su familia me presionó para que bajara fotos, cerrara mi Instagram y cosas del estilo. Me sentí limitada. Él me bloqueó y se fue al viaje a Japón. Ya no sé nada de él”.

Tras esto, confesó que “quedé muy enojada y me dediqué a trabajar día y noche. No me di tiempo para caer, pero sí estaba triste, porque él era una persona que yo admiraba mucho porque sabía mucho, el tema que tocaras podías hablarlo con él’'.

Finalmente, no dudó en llenarlo de flores.

“Mi ex dejó la vara súper alta. Tenía esa curiosidad por aprender, hablábamos de todo”, recordó.