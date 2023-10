Pamela Díaz y su confesión hot por Fabio: “Es mino, excitante, me parece interesante esa tensión sexual que tenemos”

Tierra Brava ya tiene una sección oficial: “El show de La Botota”, donde esta vez la invitada fue Pamela Díaz. Lo primero que partió diciendo “La Fiera” es que está soltera, pero rápidamente fue rebatida por su entrevistadora, a quien le aclaró “afuera estás soltera, pero del portón para adentro estás con Fabio”.

Esto la exmodelo negó rotundamente y explicó que sólo ha besado cuatro veces al español.

Díaz contó que este es su cuarto reality, y reveló por qué no le gusta La Chama, “no pelea bien, lo único que hace es gritar y las peleas son muy largas, a mí me gustan las peleas cortas”.

En cuanto al término de su relación con el modelo chileno, aclaró que “le dije a Jhonatan que mejor quedemos como amigos”, luego comentó que le gustaría llegar a la final con Fabio.

“Me voy a confesar… son solo besos, físicamente me gusta, pero de aquí (la cabeza), no me gusta mucho”, reflexionó “La Fiera”.

Sin embargo, indicó que Fabio es “mino, excitante, me parece interesante esa tensión sexual que tenemos”.