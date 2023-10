Valentina Roth graba 400 saludos para alianzas y desata comparaciones: “Cristián de la Fuente, aprende”

Valentina Roth sacó aplausos por todos los saludos de alianza que envió. Y de inmediato la comenzaron a comparar con el actor Cristián de la Fuente, quien inició una campaña para cambiar estos mensajes de famosos para los colegios, por ayuda en mercadería para los necesitados.

“La idea de este live es ayudarlas y ayudarlos con los saludos de las alianzas, porque me dicen que cobre y yo no voy a cobrar por un saludo de alianza, lo encuentro ridículo, yo no sé cómo la gente puede cobrar por un saludo de alianza”, dijo.

Y es que envió 400 saludos a sus seguidores y explicó que “cada uno hace lo que quiere, pero encuentro que no, porque imagínense cobrar por eso. Yo siempre he dicho que gracias a ustedes (los seguidores) y a la gente, a mí y mucha gente conocida les dan canje, si ustedes no me siguieran no me darían nada gratis, así que por eso lo estoy haciendo”.

Seguidores le agradecen

De inmediato sus seguidores le agradecieron la buena onda con sus saludos y recordaron a Cristián de la Fuente. “Yo quiero hacer una campaña donde se acaben los saludos, donde en vez de pedir saludos, pidan quién lleva más kilos de arroz o ropa nueva, y que esa ropa o esos alimentos se donen a personas que lo necesitan”, dijo.

Y bueno, los fans de Vale Roth sacaron chispas: “Igualita a Cristián de la Fuente”, “explícale eso a Cristián de la Fuente”; “De la Fuente aprende”.