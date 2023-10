“Ahora las vas a pagar por facha”: Daniella Chávez acusó hostigamiento de la Aduana en aeropuerto

Linda bienvenida me dan en Chile, me separan las cosas y dicen ; Ahí va la Facha ahora las va a pagar por Facha! Me revisaron todo y querían que les pagara por joyas que tengo hace un par de años demostrable en fotos! Me buscaron todo para sacarme dinero.. Pero por apoyar a Kast… pic.twitter.com/2m4iJQN0tZ