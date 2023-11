Camilísima responde con todo a Seba Ramírez por supuesto affaire con Alexis Sánchez

Molesta, enojada y con rabia quedó Camila Campos al enterarse que su expareja, Sebastián Ramírez, habló de ella en Gran Hermano y la vinculó con el futbolista Alexis Sánchez, asegurando que tenían una relación hace como un año.

Producto de ella, la exparticipante de Tierra Brava, le respondió con todo, indicando que todo es mentira, con el único fin de “validarse como hombre superado”.

“Sebastián Ramírez miente y lo hace porque una vez más intenta convencerse a sí mismo de una realidad inventada por él respecto a mi persona. ¿Por qué lo hace? En este caso para ponerse el parche antes de la herida”.

Todo partió porque Constanza Capelli le contó a Seba que Bambino había tenido un affaire con Camilísima, cuando compartieron en una fiesta de Gala Caldirola. A lo cual, Tatán dijo que no le importaba y reveló el supuesto romance de su ex con el Niño Maravilla.

Camilísima indignada con Seba Ramírez

“A propósito de sus dichos en GH, que son difamación, quiero aclarar que hace un año con el señor Ramírez éramos pareja (hay una entrevista de febrero a pagina completa que dimos a LUN y producción de GH nos vio juntos el día de su ingreso), razón por la que no tiene sentido que me esté vinculando amorosamente a un tercero con tanta irresponsabilidad”.

Además, agregó que “lo que está haciendo es dejar en claro a toda costa que el famoso rumor de Bambino no puede afectarle, porque ‘yo llevo un año saliendo con otra persona (curiosamente de renombre) y no soy su ex’. Hace ese preciso énfasis, con un tono gracioso/chismoso para desviar la atención”.

“Valiente manera de validarse como hombre superado, en base a mentiras graves producto del ego y el egoísmo”.

Finalmente, señaló que “he intentado ser bastante respetuosa con él públicamente, esta vez no puedo hacer vista gorda. Me estoy cansando del silencio (...) Ya me quedé callada saliendo de TB, donde me llevé una tremenda decepción de su parte. Simplemente hay cosas que no se hacen. Pero también sé que hay personas que traspasan todo límite”, sentenció.